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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.03.2025 11:06
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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların üstlerinde ve evinde yapılan aramalarda 230 gram sentetik kannabinoid bonzai, 8 gram sıvı amfetamin, 70 ml aseton sıvısı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzenine savcılık koordinesinde harekete geçen ekipler, kimlikleri belirlenen M.A.K. ve A.M. isimli şahısları takibe aldı.

Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri 2 şahsın merkez ilçedeki evine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve evinde yapılan aramalarda 230 gram sentetik kannabinoid bonzai, 8 gram sıvı amfetamin, 70 ml aseton sıvısı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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