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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.03.2025 11:35
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağırıldı

CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağırıldı
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