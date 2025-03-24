RTÜK'ten Darülaceze'de "Kalpten Kalbe" iftar programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (A Haber arşiv)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'IN MESAJLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlenen iftar etkinliğinde, "Bu özel mekânda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diyerek katılımcılara seslendi. Bakan Göktaş, Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakan Göktaş, Darülaceze'nin insan sevgisinin, merhametin ve vicdanın yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Burada bulunan her bir hikâye, sizler sayesinde toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına vesile oluyor. Sizler, burada iyiliğin kamuoyuyla paylaşılmasında önemli bir rol üstleniyorsunuz. Bu bizim için büyük bir gurur ve onurdur." dedi.

Darülaceze'nin, Sultan Abdülhamid Han'ın en kıymetli miraslarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, Darülaceze'nin, sosyal yaşam şehriyle birlikte daha geniş bir kitleye ulaştığını ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, İstanbul'a dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini kazandırmayı başardık. İnsan odaklı hizmetlerimizi ileri teknolojilerle birleştirerek, bugün çok güzel bir eseri hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin sadece İstanbul'un değil, dünyanın en güzel mimari eserlerinden birine sahip olduğunu belirterek, buranın hem yaşlılar hem de çocuklar için bir şefkat kapısı olduğunu söyledi. "Bu kapıdan adım atan herkes, yalnızca büyük bir kuruma değil, aynı zamanda büyük bir aileye adım atmış oluyor." dedi.