RTÜK'ten Darülaceze'de "Kalpten Kalbe" iftar programı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1895 yılından bu yana bakıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve kimsesiz çocuklara yuva olan Darülaceze’de unutulmaz bir akşam gerçekleştirdi. RTÜK, geleneksel hale gelen 'Kalpten Kalbe Hep Birlikte' iftar programına ev sahipliği yaparak, kalpleri birleştiren bu özel buluşmaya hayat verdi.
İstanbul'un merhamet yuvası Darülaceze'de, hem geçmişin hem de geleceğin kuşakları bir araya geldi. "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" iftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli ve çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN MESAJI
Bu özel gecede Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilettiği mesaj ile katılımcıları kutladı. Başkan Erdoğan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin bir kez daha hatırlandığını, rahmet, merhamet ve bereket dolu bir ay olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bu mübarek günlerde tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Cenab-ı Hak katında kabul ve makbul olmasını diliyorum. Kalplerimizin her zaman başköşesinin büyüklerimize ait olduğu bir kültüre sahibiz. Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımızdır. Yaşlılarımıza karşı hürmeti elden bırakmamak bizim kulluk vazifemizdir." diyerek katılımcılara selamlarını iletti.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'IN MESAJLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlenen iftar etkinliğinde, "Bu özel mekânda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diyerek katılımcılara seslendi. Bakan Göktaş, Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakan Göktaş, Darülaceze'nin insan sevgisinin, merhametin ve vicdanın yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Burada bulunan her bir hikâye, sizler sayesinde toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına vesile oluyor. Sizler, burada iyiliğin kamuoyuyla paylaşılmasında önemli bir rol üstleniyorsunuz. Bu bizim için büyük bir gurur ve onurdur." dedi.
Darülaceze'nin, Sultan Abdülhamid Han'ın en kıymetli miraslarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, Darülaceze'nin, sosyal yaşam şehriyle birlikte daha geniş bir kitleye ulaştığını ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, İstanbul'a dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini kazandırmayı başardık. İnsan odaklı hizmetlerimizi ileri teknolojilerle birleştirerek, bugün çok güzel bir eseri hayata geçirdik." şeklinde konuştu.
Bakan Göktaş, Darülaceze'nin sadece İstanbul'un değil, dünyanın en güzel mimari eserlerinden birine sahip olduğunu belirterek, buranın hem yaşlılar hem de çocuklar için bir şefkat kapısı olduğunu söyledi. "Bu kapıdan adım atan herkes, yalnızca büyük bir kuruma değil, aynı zamanda büyük bir aileye adım atmış oluyor." dedi.
BİR SOFRADA, BİRLİKTE OLMANIN GÜCÜ
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze'nin tarihsel önemine dikkat çekti. Şahin, "Hiç yaşlanmayan, ancak sürekli olarak deneyim kazanan güzel insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşamak istedim. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz. İlerleyen günlerde, siz değerli medya mensuplarımızla burayı daha detaylı şekilde konuşacağımız akışlarda bir arada olacağız. Darülaceze, bu dünyadaki iyiliğin ve merhametin en güzel somut örneğidir. Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmak bizlere büyük mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.
Şahin, program öncesinde Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri sakinlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgilerimizdir." vurgusunu yaptı.
DARÜLACEZE: MERHAMET VE YÜCE GÖNÜLLÜLÜĞÜN ADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuna atıfta bulunan Şahin, bu anlayışla kısa süre içinde geliştirilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Şahin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu yılı Aile Yılı ilan etti. Aile adını taşıyan bu kıymetli yılda, Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle, sınırların ötesinde bile aynı manevi duyguları hissedebilen bu özel zamanda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Toplumun en temel unsuru olan aileyi korumak, bizim en büyük önceliğimizdir." dedi.
"SOSYAL HİZMET GÖNÜL İŞİDİR"
İftar yemeği öncesinde konuşan Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, "Sosyal hizmet, yalnızca bir kamu görevi değil, aynı zamanda bir gönül işidir. Darülaceze olarak, bu yolda bize destek olan hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize minnettarız." diyerek teşekkürlerini iletti. Ceceli İslam, "Sizlerin duaları, katkıları ve destekleri sayesinde, bu çatı altındaki her birey daha huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sürdürüyor." şeklinde devam etti.
BULUŞMA SONRASI DUYGUSAL ANLAR
Programın sonunda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a özel olarak tasarlanmış bir vazo hediye etti. Başkan Şahin ve Bakan Göktaş, iftarın ardından Darülaceze sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anlamlı akşamı ölümsüzleştirdi.
Program, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle devam ederek katılımcılara eski Ramazanları hatırlattı ve neşe getirdi.
Ramazan'ın paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin zamanı olduğunu bir kez daha hatırlatan bu özel gece, Darülaceze sakinleri için unutulmaz anılara dönüştü.
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