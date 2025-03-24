İmamoğlu protestosunda gerginlik: Vatandaşlara saldırdılar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yolsuzluk ve terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu için Rize CHP İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşte tansiyon yükseldi. Rize’de gerçekleşen protesto sırasında, göstericiler ile kendilerine tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan CHP destekçileri, Atatürk Caddesi boyunca yürüyerek sloganlar attı. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizler taşıyan grup, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırırken, çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı.
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