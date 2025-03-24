Irak Konsolosluğu’na saldırıda gelişme! O anlar ortaya çıktı

Şişli'de Irak Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Daltonlar Suç Örgütü tarafından Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na yönelik motosikletle ve uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıyla ilgili operasyon düzenledi.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR

Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanmasının ve ülkemize getirimesinin ardından misilleme olarak düzenlenen kalaşnikoflu saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki saldırgan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.