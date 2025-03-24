Irak Konsolosluğu'na saldırıda gelişme! O anlar ortaya çıktı
Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Irak’ta MİT tarafından yakalandı ve bunun ardından Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na uzun namlulu silahla misilleme saldırısı düzenleyen Daltonlar Suç Örgütü’ne operasyon düzenlenlendi. Operasyonda saldırıyı planlayan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirilirken o anların görüntüleri ortaya çıktı.
Şişli'de Irak Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı anların görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Daltonlar Suç Örgütü tarafından Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na yönelik motosikletle ve uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıyla ilgili operasyon düzenledi.
HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR
Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanmasının ve ülkemize getirimesinin ardından misilleme olarak düzenlenen kalaşnikoflu saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki saldırgan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.
12 GÖZALTI VAR!
Öte yandan Ferhat K., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...
- A101 27 Mart indirim kataloğu: Olta seti 499 TL, Balıkçı pensesi 129 TL, Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL...
- Kadir Gecesi’nde mutlaka yapılması tavsiye edilen ibadetler
- Mevduat faiz oranları güncel liste | 1 milyon TL'nin 1 aylık getiri ne kadar?
- Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta
- Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?
- MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?
- 2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?
- Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?
- İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?
- Altında güncel fiyat listesi 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum
- 24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali'den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor