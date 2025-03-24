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Irak Konsolosluğu'na saldırıda gelişme! O anlar ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 24.03.2025 19:10 Güncelleme: 24.03.2025 19:22
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Irak Konsolosluğu’na saldırıda gelişme! O anlar ortaya çıktı

Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Irak’ta MİT tarafından yakalandı ve bunun ardından Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na uzun namlulu silahla misilleme saldırısı düzenleyen Daltonlar Suç Örgütü’ne operasyon düzenlenlendi. Operasyonda saldırıyı planlayan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirilirken o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de Irak Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı anların görüntüleri ortaya çıktı.

IRAK KONSOLOSLUĞU'NA SİLAHLI SALDIRI ANLARININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Daltonlar Suç Örgütü tarafından Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na yönelik motosikletle ve uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıyla ilgili operasyon düzenledi.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR

Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanmasının ve ülkemize getirimesinin ardından misilleme olarak düzenlenen kalaşnikoflu saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki saldırgan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

12 GÖZALTI VAR!

Öte yandan Ferhat K., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Irak Konsolosluğu’na saldırıda gelişme! O anlar ortaya çıktı Irak Konsolosluğu’na saldırıda gelişme! O anlar ortaya çıktı Irak Konsolosluğu’na saldırıda gelişme! O anlar ortaya çıktı
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