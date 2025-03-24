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Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG'li teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 15:57 Güncelleme: 24.03.2025 15:57
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Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li teslim oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde son 2 haftada 5 PKK/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin ilk ifadesinde örgütün zor durumda olduğunu ve yönetici kadrosunun sefa içinde yaşarken kendilerinin açlıkla boğuştuğunu söyledikleri öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu.

TERÖRİSTİN TESLİM OLMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.

Teslim olan teröristler ise ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

İfadelerde bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği bilgisi yer aldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 teröristin teslim olduğu öğrenildi.

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Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li teslim oldu Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li teslim oldu Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK/YPG’li teslim oldu
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