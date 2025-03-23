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Emine Erdoğan'dan "Dünya Su Günü" paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.03.2025 14:20
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Emine Erdoğan’dan Dünya Su Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, suyun küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğunu, her bir kurumdan ve vatandaştan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni sahiplenmesini beklediğini belirtti.

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından dün İstanbul'da düzenlenen '22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımda, "Bugün su, küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Bütün kalbimle her bir kurumumuzdan ve vatandaşımızdan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni sahiplenmesini bekliyorum. Zira su, mirasımız değil, emanetimizdir" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan’dan Dünya Su Günü paylaşımı Emine Erdoğan’dan Dünya Su Günü paylaşımı Emine Erdoğan’dan Dünya Su Günü paylaşımı
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