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TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.03.2025 14:06
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TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 15.00’da banka müdürleri ile olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklama yapacağı belirtildi.

TCMB 15.00'da banka müdürleri ile olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklama yapacağı belirtildi.

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