Saraçhane’de vandallardan polislere havai fişekli saldırı! Özgür Özel provokasyonu itiraf etti

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"POLİSE HAVAİ FİŞEK ATARSANIZ BUNU SAVUNAMAM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sergilenen provokasyonu itiraf etti. Özel'in "Havai fişek atarsanız ben bunu savunamam." demesinin ardından provokatörler polise havai fişekle saldırması dikkatlerden kaçamadı.

Özel, açıklamasında, "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım" ifadelerini kullandı.