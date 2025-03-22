Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! "Özgür Özel neden korkuyorsun?"

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kan ve gözyaşından beslenen Siyonist Netanyahu hükümeti ateşkesi bozarak Gazze'deki sivilleri hedef almaya başladı. Siyonist rejim Gazze'de oluk oluk kan akıtıyor. Rabbimden şehit olan kardeşlerimizin hepsine rahmet diliyorum. Dünyanın birçok ülkesi Gazze'deki durumlar karşısında büyük bir sessizlik içerisindeler. Dikkat ediniz, mazlum Filistinli zalim de İsrailli olunca kullanılan dil bir anda değişmiştir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz daha kundakta öldürülen bebeklerin hiçbirine tepki veremiyor. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek zorundayım, biz zalime kimliğine göre davrananlardan asla olmadık ve olmayacağız.

MUHALEFETE TEPKİ!

Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz sağduyuyu, sabrı ve sükûneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak, bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz hak, hakikat, helal ve haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek. Bu mübarek günleri milletimizin iç cephesi için barış yeşertmeye çalışırken, muhalefet tam tersi çalışıyor. Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi Türkiye'ye sıçratma çabasına tıpkı daha önce olduğu gibi yanıt vermedi. Sokak terörüyle milli iradeyi gasp etmeye kadar ne ararsan bunlarda var. Son olarak bugün basın yayın organlarını da tehdit ederek ne olduğunu ifşa ettiler. Böyle siyaset olur mu? Böyle politika olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde gerilim oluşturmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak. 4 gündür milletimizin huzurunu bozmak için ne varsa yapıyorlar. CHP soyguncu aklayan aparata dönüştü. Sağdan sondan balya balya paralar akıyor.

Marjinal sol örgütleri öne sürerek suç bastırmaya çalışıyorlar. Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri CHP'yi yolsuzluk ve rüşvete bulaştırmıştır. Lafa geldiğinde Atatürk'ün partisi olduğunu övünenler Gazi'nin emanetini hırsızlara emanet etmişlerdir. Marjinal sol örgütlerin oyuncağı olmuştur. Bakın şunu açık açık söylemeliyiz, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma oyununun yanında yolsuzlukları ortaya çıkmıştır. Yıllarca beraber yürüdükleri arkadaşlarına sahip çıkamıyorlar. Gençlerin arkasına çıkarak, marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar. Buradan CHP Genel Başkanına soruyorum. Sayın Özel neden çekiniyorsunuz? Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu? Şimdi kimi sırtından bıçaklayacaksınız? CHP'nin bu durumundan hoşnut değiliz