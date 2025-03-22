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İçişleri Bakanlığı 8 ilde düğmeye bastı! 343 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.03.2025 11:58 Güncelleme: 22.03.2025 12:09
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İçişleri Bakanlığı 8 ilde düğmeye bastı! 343 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerliklaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin dün gece gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 343 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan 343 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. (AA)Bakan 343 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. (AA)

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin gece gündüz nöbette olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

Bakan Yerlikaya X paylaşımı / ekran alıntısıBakan Yerlikaya X paylaşımı / ekran alıntısı

"POVOKASYON PEŞİNDE KOŞANLARA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEK"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

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