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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Serdar Haydanlı gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.03.2025 15:12
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Serdar Haydanlı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 'Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir' ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Serdar Haydanlı gözaltında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Serdar Haydanlı gözaltında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Serdar Haydanlı gözaltında
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