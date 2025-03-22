İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Serdar Haydanlı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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