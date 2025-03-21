Türkiye'den İsrail'e sert tepki! "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz. Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz.