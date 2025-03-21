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Türkiye'den İsrail'e sert tepki! "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 18:53 Güncelleme: 21.03.2025 19:00
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Türkiye’den İsrail’e sert tepki! Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz' ifadeleri ile kınadı. Bakanlık yaptığı açıklamada, 'Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki göstererek, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz. Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz.

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Türkiye’den İsrail’e sert tepki! Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz Türkiye’den İsrail’e sert tepki! Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz Türkiye’den İsrail’e sert tepki! Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz
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