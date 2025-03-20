DEM Partili belediyelerde skandal! Şehit yakınına önce mobbing yaptılar sonra işten attılar

Şehit ve gazi yakını olduğu için işten atılan Emrah Çelik, ʺBüyük bir baskı ve zulüm var.ʺ dedi. (A Haber arşiv)

"BASKI VE ZULÜM VAR"

Yaşanan olaylardan sonra şehit ve gazi yakını olduğuna dair belgeleri sunduğunu ve bundan sonra daha büyük bir baskıya maruz kaldığını ifade eden Emrah Çelik, "Şehit ve gazi yakını olduğumu, işe giriş kodumun büro personeli olduğunu ve bu yüzden beni temizlik işlerine vermemeleri gerektiğini söyledim. Şehit ve gazi yakını olduğumu öğrenir öğrenmez hemen işten attılar. Özel bir kin ve nefretleri var. Büyük bir zulme maruz bırakıldık. Hizmet İş Sendikası bize sahip çıktı. Gerek hukuki gerekse diğer konularda her türlü desteği veriyorlar. Allah onlardan razı olsun." dedi.