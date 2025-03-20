DEM Partili belediyelerde skandal! Şehit yakınına önce mobbing yaptılar sonra işten attılar
Bir kardeşini teröre kurban veren, bir kardeşi ise gazi olan Emrah Çelik; DEM Parti Kayapınar Belediyesi'nde çalışırken önce baskıya ardından da mobbinge uğrayarak işten çıkarıldı. 8 yıldır belediye çalışanı olduğunu söyleyen Çelik, '8 yıllık çalışanım. Şehit ve gazi yakını olduğumu öğrenir öğrenmez sorgusuz sualsiz bir şekilde işime son verdiler' dedi.
DEM Partili belediyelerde şehit ve gazi yakınları adeta kıyıma uğruyor. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Sur Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi başta olmak üzere DEM Partili belediyelerde yüze yakın şehit ve gazi yakını işten atıldı. Kız kardeşini teröre kurban veren Emrah Çelik de işine son verilenler arasında yer aldı. Çelik, yerel seçimlerde göreve gelen DEM'li yönetim tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki görevinden alınıp sırasıyla park bahçeler ve temizlik işçilerine sürüldü. görevinden alınıp sırasıyla park bahçeler ve temizlik işçilerine sürüldü.
"BASKI VE ZULÜM VAR"
Yaşanan olaylardan sonra şehit ve gazi yakını olduğuna dair belgeleri sunduğunu ve bundan sonra daha büyük bir baskıya maruz kaldığını ifade eden Emrah Çelik, "Şehit ve gazi yakını olduğumu, işe giriş kodumun büro personeli olduğunu ve bu yüzden beni temizlik işlerine vermemeleri gerektiğini söyledim. Şehit ve gazi yakını olduğumu öğrenir öğrenmez hemen işten attılar. Özel bir kin ve nefretleri var. Büyük bir zulme maruz bırakıldık. Hizmet İş Sendikası bize sahip çıktı. Gerek hukuki gerekse diğer konularda her türlü desteği veriyorlar. Allah onlardan razı olsun." dedi.
"EYLEM RAMAZAN AYINDA DA SÜRECEK"
Sabah'ın haberine göre Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan emekçilerin Hizmet İş Sendikası öncülüğünde başlattığı oturma eylemi Ramazan ayında da devam edecek. Yaşanan hukuksuzluk ve mağduriyetin giderilmesi için büyük mücadele ortaya koyduklarını belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, "245 gündür buradayız. İlk gün dediğimiz gibi siyaset peşinde değiliz, derdimiz haksız yere ekmeğinden edilen bu kardeşlerimiz için adaletin tecelli etmesi. Herkes işine dönene kadar burada olacağız. Sendikamıza üye olsun veya olmasın tüm mağdurlar için mücadele ediyoruz. Davalar olumlu sonuçlanıyor. Güçlü bir aile olduk. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan yönetimindeki bu kararlı mücadeleyi kimse sekteye uğratamaz." ifadelerini kullandı.
RAMAZAN AYINA BURUK GİRİYORLAR
Ramazan ayına buruk bir şekilde giren mağdur emekçiler DEM Partili belediyelere tepkili. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılan Leyla Akay, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi bünyesinde çalışıyordum. Genç kızlarımızı hayata ve eğitime kazandırmak adına Türkiye'de ilklere imza attı. DEM Parti gelir gelmez bunlara son verdi, bizi de haksız yere işten çıkardılar. Sistematik bir kıyım yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman görüp ekmeğinden ediyorlar. Biz de bunlara karşı dik duruyoruz." dedi.
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