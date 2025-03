Togg Milli Takımlar ana sponsoru oldu!

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı | Fotoğraf: Ekran görüntüsü

FUAT TOSYALI: İKİ DEĞERİ BİR ARAYA GETİRECEK YEPYENİ BİR İŞ BİRLİĞİ ORTAYA KOYUYORUZ

Türkiye'nin iki değerini bir araya getirerek yeni bir iş birliği oluşturduklarını belirten TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "TOGG bu ülkenin bağrından çıkmış, milletimizin teveccühünü kazanmış Türkiye'nin bir değeri. Elektrikli araç ekosisteminin oyuncu kurucusu. Yeni bir endüstrinin doğuşunun temsilcisi. Herkesin milli takımda olduğu gibi etrafında birleştiği ortak bir payda. Milli takımların ana sponsoru olmasın hepimizin göğsünü kabartacak anlamlı bir gelişme. Bunu sadece bir sponsorluk anlaşması olarak görmüyorum. İki değeri bir araya getirerek yepyeni bir iş birliği ortaya koyuyoruz. İş birliği sonucunda oluşacak sinerji millilerimize yeni zaferlerin kapısını açacak. Hep birlikte yeni zaferlere birlikte koşacağız. TOGG olarak her zaman millilerin yanında olacak her koşulda destekleyeceğiz. Anlaşmanın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Milli takımlarımızın kullanımı için 100 adet T10x otomobil ve 16 adet turbo şarj istasyonunu TFF'ye kuracağız. Bu çerçevede milli takımlarımıza ne tür destek olursa her şekilde devam ederiz" diye konuştu.