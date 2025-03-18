Togg Milli Takımlar ana sponsoru oldu!

A Milli Erkek Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu | Fotoğraf: Ekran görüntüsü

HAKAN ÇALHANOĞLU: VERMİŞ OLDUKLARI DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Erkek Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Anlaşma hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah TOGG bize uğurlu gelir. Vermiş oldukları destek çok önemli. İnşallah bizler de sizi bu yolda en iyi şekilde temsil ederiz" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Ebru Topçu | Fotoğraf: Ekran görüntüsü

EBRU TOPÇU: SPONSORLUKLAR MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR

A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Ebru Topçu, "Sponsorlukların artması bizim için motivasyon kaynağı oluyor. Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.