CHP'li vekilin iftiralarına Bakan Ersoy'dan yalanlama! Salıcı'ya "5 kuruşluk" tazminat davası

Bakan Ersoy'un X hesabından yapılan paylaşım

BAKAN ERSOY 2025'TE SATIN ALDI

13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirten Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının Ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

CHP Milletvekilinin arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planının yürürlüğe koyulduğuna ilişkin iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirten Bakan Ersoy, söz konusu alanda geçerli olan imar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı. Ersoy, CHP'li Milletvekilinin iddia ettiği 23.12.2024 tarihli değişikliğin ise yeni bir imar planı olmadığı, 5 adet parsele ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek için yapıldığı söyledi.