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CHP'li vekilin iftiralarına Bakan Ersoy'dan yalanlama! Salıcı'ya "5 kuruşluk" tazminat davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 17:45 Güncelleme: 17.03.2025 17:47
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CHP’li vekilin iftiralarına Bakan Ersoy’dan yalanlama! Salıcı’ya 5 kuruşluk tazminat davası

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Antalya’nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tahsis edildiğini iddiasına yalanlama geldi. Bakan Ersoy, iddiaların odağındaki arazinin CHP milletvekilinin sözlerinin aksine, 1997 yılında döneminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiği duyurdu. CHP'li Salıcı'nın iftiraları için hukuki süreçlerin yürütüleceği ve Bakan Ersoy'un CHP'li Salıcı için 5 kuruşluk tazminat davasıyla yargıya başvuracağı öğrenildi.

CHP'li vekil Oğuz Kaan Salıcı'nın asılsız iftiralarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yanıt geldi. Bakan Ersoy'un iddiaları yalanladığı ve Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası açacağı öğrenildi.

CHP'Lİ VEKİLDEN ÇİRKİN İFTİRA

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a tahsis edildiğini iddia etmişti. Bakan Ersoy, iddialara konu olan arazinin CHP milletvekilinin sözlerinin aksine, 1997 yılında döneminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiği açıkladı.

Bakan Ersoy'un X hesabından yapılan paylaşımBakan Ersoy'un X hesabından yapılan paylaşım

BAKAN ERSOY 2025'TE SATIN ALDI

13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirten Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının Ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

CHP Milletvekilinin arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planının yürürlüğe koyulduğuna ilişkin iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirten Bakan Ersoy, söz konusu alanda geçerli olan imar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı. Ersoy, CHP'li Milletvekilinin iddia ettiği 23.12.2024 tarihli değişikliğin ise yeni bir imar planı olmadığı, 5 adet parsele ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek için yapıldığı söyledi.

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı- Fotoğraf-AA ArşivCHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı- Fotoğraf-AA Arşiv

CHP'Lİ VEKİLE 5 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP'li Salıcı'nın Çed raporuna ilişkin sözlerine de yanıt verdi. Mevcut yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstündeki tesisler için ÇED raporu zorunluluğu olduğunu belirten Ersoy, söz konusu arazide uygulanacak projenin 240 odalı olduğunu yani zaten ÇED raporu zorunluluğu kapsamında olmadığının söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Salıcı'nın iddialarına ilişkin 5 kuruşluk tazminat davasıyla yargıya başvuracağı öğrenildi.

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CHP’li vekilin iftiralarına Bakan Ersoy’dan yalanlama! Salıcı’ya 5 kuruşluk tazminat davası CHP’li vekilin iftiralarına Bakan Ersoy’dan yalanlama! Salıcı’ya 5 kuruşluk tazminat davası CHP’li vekilin iftiralarına Bakan Ersoy’dan yalanlama! Salıcı’ya 5 kuruşluk tazminat davası
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