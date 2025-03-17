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Türkiye-ABD ekonomik iş birliği güçleniyor! Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.03.2025 20:38
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Türkiye-ABD ekonomik iş birliği güçleniyor! Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME NİSAN AYINDA!

Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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Türkiye-ABD ekonomik iş birliği güçleniyor! Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü Türkiye-ABD ekonomik iş birliği güçleniyor! Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü Türkiye-ABD ekonomik iş birliği güçleniyor! Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü
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