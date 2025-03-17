İstanbul’da güvenli konut seferberliği! "Yarısı Bizden" ile riskli binalar tarihe karışıyor!

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"DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"

Hak sahiplerinden Yasin Gazi, deprem, ölüm ve yakınlarını kaybetme korkusundan kurtulmak için ailesini kampanyaya ikna ettiğini belirterek, "Deprem öldürmez, bina öldürür. Burada kayınbiraderim, babam, kardeşim oturuyordu. Benim binam sağlam olsa bile onların binası yıkılsa ben nasıl yaşarım diye düşünüyordum. Yarısı Bizden imkanı doğunca onlara 'Bir an önce ne olursa olsun yapacaksınız' dedim. Şimdi gönlüm rahat. Artık daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli bir ortamda oturuyoruz" dedi.

NİKAHI ERTELEYİP EVLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜ BEKLEDİLER

Mustafa-Altun Kar çifti de sağlam bir evde yeni hayatlarına başlamak için nikahlarını 4 ay ertelediklerini anlattı. Altun Kar, "Yarısı Bizden kampanyası bize çok iyi oldu. Her şey çok iyi ilerledi, çok da sağlam oldu. Çok mutluyuz, çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Yarısı Bizden desteği sayesinde inşaatın hızla ilerlediğini ifade eden emekli Medet Kolçak da, "1,5 milyonu oğlu babasına vermez. Yüzümüz gülüyor. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, yapandan, getirenden, bu işi yönetenden. Yakın bir zamanda yapılıp seneye girmiş olacağız inşallah" dedi.