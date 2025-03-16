Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı | Suriye | Terörle mücadele

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YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Başkan Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.