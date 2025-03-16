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Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı | Suriye | Terörle mücadele

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 16:59 Güncelleme: 16.03.2025 17:35
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Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı | Suriye | Terörle mücadele

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN-TRUMP ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Başkan Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TRUMP'A NET SURİYE MESAJI: YAPTIRIMLARI KALDIRIN!

Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme (Ahaber.com.tr arşiv)Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme (Ahaber.com.tr arşiv)

"CAATSA YAPTIRIMLARI SONLANMALI | F-16 TEDARİK SÜRECİ NETİCELENMELİ"

Erdoğan, ABD'den yeni dönemde teröre mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

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Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı | Suriye | Terörle mücadele Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı | Suriye | Terörle mücadele Başkan Erdoğan-Donald Trump arasında kritik görüşme! Rusya-Ukrayna savaşı | Suriye | Terörle mücadele

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