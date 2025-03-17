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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.03.2025 13:11
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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 33 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 33 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli yakalandı Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli yakalandı Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli yakalandı
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