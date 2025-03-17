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ANKA-III'ten tam isabet! ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmatla vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 13:33
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ANKA-III’ten tam isabet! ASELSAN’ın geliştirdiği mühimmatla vurdu

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III insansız hava aracı güç kazanmaya devam ediyor. ANKA-III bu kez ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu.

ANKA-III insansız hava aracı tarafından ateşlenen LGK-82 mühimmatı hedefi başarıyla vurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA-III insansız hava aracı (İHA) yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor.

HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Bu çerçevede ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ANKA-III'ten ateşlenerek hedefi başarıyla vurdu. Konuya ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya adresi X'te yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ANKA-III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. ANKA III bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Savunma sanayiimizin gücüne güç katmakta ve gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinlemekte kararlıyız."

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ANKA-III’ten tam isabet! ASELSAN’ın geliştirdiği mühimmatla vurdu ANKA-III’ten tam isabet! ASELSAN’ın geliştirdiği mühimmatla vurdu ANKA-III’ten tam isabet! ASELSAN’ın geliştirdiği mühimmatla vurdu
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