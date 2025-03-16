Helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 3 milyon 791 araç ve sürücü denetlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-13 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen dron ve helikopter destekli trafik denetiminde 3 milyon 791 bin aracın denetlenerek toplamda 566 bin 903 araca ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca yıl başından bu yana 33 bin 770 araç ve sürücüye işlem yapıldığını belirterek çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin şehir içi ve şehirlerarası karayollarında yaptıkları trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı. Drone ve helikopter destekli trafik denetimlerinde 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiği ve toplamda 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca 1 Ocak-14 Mart tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından 33 bin 770 araç ve sürücüye işlem yapıldığı kaydedildi.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamasında; "Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında HELİKOPTER ve DRONE gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz. Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi. Bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı.
Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 566 bin 903 araca/sürücüye para cezası kesildi.
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