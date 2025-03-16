Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar’dan AB’ye net mesaj: Türkiye’siz olmaz!

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE DEĞİŞİKLİK YOK



Almanya'da yaşayan Türkler için bedelli askerlik ücretleri konusunda bir değişiklik olup olmayacağı konusunda gelen soruya Akar, "2019 yılında bildiğiniz gibi bir yasa hazırlandı. Bu yasa çok teferruatlı bir şekilde çalışıldı. Bizim zamanımızda oldu. Üniversiteler dahil, çeşitli dernekler, kuruluşlar dahil bunlarla temas etmek suretiyle bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının aksaksız, eksiksiz karşılanması, diğer taraftan da vatandaşımızın eğitim ve iş hayatına olumsuz etki etmemek için her türlü tedbir düşünüldü ve bunun ortalaması, ortaya çıkan optimal çözümün bu olduğuna inanalım" dedi.



Teröre karşı verilen mücadeleye birlikte katkı sağlanması gerektiğine vurgu yapan Akar, "Böyle bir mücadele olduğu sırada burada artık bu mücadeleye hep birlikte katkı sağlayacağız. Bu bizim için bir vatan millet meselesi. Dolayısıyla herkesin bu konuda bir fedakarlık yapması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımız, buradaki kardeşlerimiz, evlatlarımız şu sebepten dolayı eğitiminden dolayı, iş hayatından dolayı, mesafelerden dolayı buraya gelemezken tabii onun da karşılığı olarak maddi bir katkısı olacak ki oradaki masraflarımızı, oradaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim. Burada bu konuda arkadaşlarımızın, gençlerimizin bu vesileyle bu mesajı iletmiş olalım. Vatan için, millet için, bayrak için fedakarlık yapılıyor. Canını veriyor oradaki Mehmetçik. Efendim kolunu, gözünü, ayağını veriyor. Hal böyleyken burada artık üçün beşin hesabını yapmak hiç doğru değil" dedi.



"MÜSLÜMANLARA KARŞI SALDIRILARIN ÖNLENMESİ BÜTÜN HERKESİN SORUNU OLMALI"



Batılı ülkelerde aşırı sağın yükselişte olması, aynı zamanda cami ve derneklere yapılan saldırılara değinen Akar, "Bu İslam'a karşı, İslami düşünceye karşı, Müslümanlara karşı saldırıların önlenmesi, bunların önce fikri olarak, daha sonra fiili olarak bunlardan vazgeçilmesi sadece bizim değil, bütün herkesin sorunu olmalı. Dolayısıyla bu konuda Avrupa ülkeleri, Amerika ve diğer ülkelerin ilgilileri ve yetkilileri de mutlaka hem düşünce bazında hem de yasa bağlamında mutlaka tedbir almaları lazım" dedi.