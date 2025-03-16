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Ege Denizi'nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

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Giriş: 16.03.2025 18:22 Güncelleme: 16.03.2025 18:25
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Ege Denizi’nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Ege Denizi'nde saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.

AFAD X paylaşımıAFAD X paylaşımı

DEPREM! Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2025-03-16

Saat:18:07:19 TSİ

Enlem:36.43333 N

Boylam:24.80083 E

Derinlik:7 km

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-03-16 18:07:1936.4333324.800837.0MW4.1Ege DeniziDetay

2025-03-16 16:48:4936.8113929.326.98ML1.3Seydikemer (Muğla)Detay

2025-03-16 16:39:2136.0097236.320289.78ML3.0Altınözü (Hatay)Detay

2025-03-16 16:24:1737.8930636.193337.63ML1.5Saimbeyli (Adana)Detay

2025-03-16 16:22:2338.257538.588067.28ML2.1Battalgazi (Malatya)Detay

2025-03-16 16:21:0638.2591738.819446.86ML1.3Pütürge (Malatya)Detay

2025-03-16 15:51:0438.2508338.808067.0ML1.0Pütürge (Malatya)Detay

2025-03-16 15:16:5038.6216726.7113912.05ML1.5Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir)Detay

2025-03-16 14:55:4437.0858325.907787.0ML2.3Ege DeniziDetay

2025-03-16 14:18:1038.3938.8591712.32ML2.0Kale (Malatya)Detay

2025-03-16 14:04:5438.9755642.116946.95ML1.4Bulanık (Muş)

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Ege Denizi’nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu Ege Denizi’nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu Ege Denizi’nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
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