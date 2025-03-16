Ege Denizi'nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.
DEPREM! Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-16
Saat:18:07:19 TSİ
Enlem:36.43333 N
Boylam:24.80083 E
Derinlik:7 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-03-16 18:07:1936.4333324.800837.0MW4.1Ege DeniziDetay
2025-03-16 16:48:4936.8113929.326.98ML1.3Seydikemer (Muğla)Detay
2025-03-16 16:39:2136.0097236.320289.78ML3.0Altınözü (Hatay)Detay
2025-03-16 16:24:1737.8930636.193337.63ML1.5Saimbeyli (Adana)Detay
2025-03-16 16:22:2338.257538.588067.28ML2.1Battalgazi (Malatya)Detay
2025-03-16 16:21:0638.2591738.819446.86ML1.3Pütürge (Malatya)Detay
2025-03-16 15:51:0438.2508338.808067.0ML1.0Pütürge (Malatya)Detay
2025-03-16 15:16:5038.6216726.7113912.05ML1.5Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.47 km] Foça (İzmir)Detay
2025-03-16 14:55:4437.0858325.907787.0ML2.3Ege DeniziDetay
2025-03-16 14:18:1038.3938.8591712.32ML2.0Kale (Malatya)Detay
2025-03-16 14:04:5438.9755642.116946.95ML1.4Bulanık (Muş)
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