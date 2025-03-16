Adana’da uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" ve "iklimlendirme" bulunduğu yönünde haklarında bilgi edinilen şüphelilere yönelik 42 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 39 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 bin 257 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda bonzai, esrar, metamfetamin ve eroin ile hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adana Valimizi, operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz."