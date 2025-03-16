Bakan Bayraktar’dan Bağdat’ta yoğun temaslar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın X paylaşımı

Söz konusu ziyaret kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile de bir araya gelen Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağdat ziyaretimiz kapsamında Irak Elektrik Bakanı Sayın Ziyad Ali Fazıl ile bir görüşme gerçekleştirdik. Başta iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere iş birliği fırsatlarını ele aldık. Buna paralel olarak, elektrik ticaretimizin artarak sürmesine ilişkin imkanları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.