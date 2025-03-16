Bakan Fidan Kıbrıs meselesi için Cenevre’ye gidecek

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BAKAN FİDAN'IN KKTC ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Fidan, son olarak 8-9 Ocak'ta KKTC'yi ziyaret etmiş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilmişti.

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin KKTC'yle dayanışmasını ve işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini, Ada'da iki devletli çözümün tek gerçekçi çözüm yolu olduğunu ve Türkiye'nin bu çözüme yapıcı katkı sunmaya hazır bulunduğunu vurgulamıştı.

15 Ekim 2024'te New York'ta BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis'in katılımıyla gayriresmi akşam yemeği düzenlenmişti.

Bu gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM Genel Sekreteri Sözcülüğünce yayımlanan açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki eski Şahsi Temsilci'nin çalışmalarına da atıfla, taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılması için halihazırda ortak zeminin bulunmadığı resmi olarak kayda geçirilmişti.

Akşam yemeğinde ayrıca, izleyen dönemde BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Ada'daki iki lider, "ana vatanların dışişleri bakanları" ve üçüncü garantör devlet İngiltere'nin bakan düzeyinin altındaki katılımıyla genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.