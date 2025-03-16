Türkiye-AB ekonomik iş birliği güçleniyor

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AB GEÇEN YIL 5 TRİLYON AVROYU AŞAN TİCARET YAPTI

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgınıyla 2020'de AB ülkelerinin, Birliğe üye olmayan ülkelerden ithalatı 1 trilyon 715 milyar avroya, söz konusu ülkelere ihracatı da 1 trilyon 932 milyar avroya geriledi.

Böylece, 2020'de AB'nin dış ticaret hacmi 3 trilyon 647 milyar avro oldu.

Salgının dış ticaret üzerindeki etkisinin azalmasıyla 2022'de AB'nin dış ticaret hacmi 5 trilyon 577 milyar avroya kadar yükselirken bu tutar bölgede yaşanan ekonomik durgunlukla beraber geçen yıl 5 trilyon 18 milyar avroya düştü.