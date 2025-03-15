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Bakan Yerlikaya başkanlığında 'sahipsiz hayvanlar' toplantısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.03.2025 06:24
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Bakan Yerlikaya başkanlığında ’sahipsiz hayvanlar’ toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımlarının değerlendirildiği video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları, birim amirleri ve 51 ilin valilerinin katılımıyla "Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları" konulu video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya paylaşımda, "Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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