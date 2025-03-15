Jandarmanın 23 ildeki narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler, iki hafta içinde İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 416 kilogram uyuşturucu madde ile 192 bin 976 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 56 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.