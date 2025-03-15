MİT TIR’larını durduran FETÖ’cü emniyet müdürü Ahmet Zeki Gürkan yakalandı!

FETÖ operasyonu (AA)

ARANIYORDU!

Düzenlenen operasyonla yakalanan Gürkan, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetlerine dair belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu.

Gürkan, daha önce FETÖ üyeliğinden yargılanmış ve Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.