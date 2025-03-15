MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü emniyet müdürü Ahmet Zeki Gürkan yakalandı!
MİT TIR'larının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi Ahmet Zeki Gürkan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürkan'ın yakalanmasını sosyal medya adresinden duyurdu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ahmet Zeki Gürkan yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmalar neticesinde, Gürkan'ın saklandığı adres tespit edildi.
ARANIYORDU!
Düzenlenen operasyonla yakalanan Gürkan, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetlerine dair belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu.
Gürkan, daha önce FETÖ üyeliğinden yargılanmış ve Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
Gelişmeyi "FETÖ'cüleri tek tek yakalıyoruz'" diyerek duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu;
Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,
İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek,
Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek,
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan;
Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı. Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."
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