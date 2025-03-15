Göç İdaresi’nden Uygur Türkü 2 kişinin Çin’e sınır dışı edileceği iddialarına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında Uygur Türklerinin Çin'e iade edilmek üzere sınır dışı edildiği haberlerine ilişkin açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı, söz konusu haberleri yalanladı.

"HİÇBİR UYGUR TÜRKÜ ÇİN'E GÖNDERİLMEMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 'Geri gönderme yasağı' başlığı altındaki 4'üncü maddesi, yabancılar hakkındaki iş ve işlemlerde hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu kapsamda hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahısların Çin'e gönderileceği iddiaları da kesinlikle gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir. Nitekim A.M. isimli şahıs, kendi talebine istinaden ailesinin bulunduğu bir Batı ülkesine gönüllü olarak gitmiştir. A.A. isimli şahıs hakkındaki gözetim kararı ise 2023 yılında kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.