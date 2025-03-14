Özgür Özel'in başsavcı Akın Gürlek'e "seyyar giyotin" hakaretine 480 bin TL tazminat kararı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e 6 farklı seferde 'seyyar giyotin' olarak hakaret ettiği gerekçesiyle 480 bin TL manevi tazminat ödemesine yönelik karar verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 farklı grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek'i hedef alarak "seyyar giyotin" ifadesini kullanmıştı. Başsavcı Gürlek'in bu sözler nedeniyle Özel'e İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.
Mahkeme 6 ayrı grup toplantısındaki sözleri nedeniyle dosya başı 80 bin liradan olmak üzere toplamda yasal faizleri hariç 480 bin liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA 5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik olarak CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da "seyyar giyotin" ifadelerini kullanmıştı. Aydın hakkında re'sen soruşturma başlatılırken, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
ÖZGÜR ÖZEL'İ ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ
İfadesinde yaptığı video paylaşımının suç teşkil ettiğini düşünmediğini ileri süren Aydın, "Video içerik itibarıyla Genel Başkanımız Özgür Özel'in sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir." diyerek suçlamaları reddederek topu Özel'e atmıştı.
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