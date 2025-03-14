Özgür Özel'in başsavcı Akın Gürlek'e "seyyar giyotin" hakaretine 480 bin TL tazminat kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber arşiv)

Mahkeme 6 ayrı grup toplantısındaki sözleri nedeniyle dosya başı 80 bin liradan olmak üzere toplamda yasal faizleri hariç 480 bin liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA 5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik olarak CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da "seyyar giyotin" ifadelerini kullanmıştı. Aydın hakkında re'sen soruşturma başlatılırken, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.