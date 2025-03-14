CHP’li belediyede meclis toplantısında skandal sözler: Kafasını gözünü patlatayım

Geçtiğimiz günlerde barınakta aç bırakılan ve birbirlerini yiyen köpeklerle gündeme gelen Gemlik Belediyesi'nde mart ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda MHP'li meclis üyesi Tuncer Yalçın, belediyenin uygulamalarını eleştirdi.



TOPLANTIDA SKANDAL SÖZLER

Ardından CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Deviren, toplantıya 10 dakikalık bir ara verdi. Bu aranın verildiği sırada ise salonda büyük bir skandal yaşandı. CHP'li Başkan Deviren'in yanında oturan CHP'li meclis üyesi Berna Işıkdoğan, MHP'li Yalçın'ın kast ederek "Başkanım izin verin şu adamın kafasını gözünü patlatayım." ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre mikrofonların açık olduğunun fark edilmediği anlarda Başkan Deviren ise Işıkdoğan'a tepki göstermek bir yana, "Kimin Tuncay'ın mı?" diye cevap vererek adeta destek oldu. Aynı dakikalarda açık olan mikrofon fark edilip hemen kapatıldı ancak yaşanan skandal diyaloğu herkes duydu. Yaşanan olay sonrası AK Parti ve MHP'li İlçe Başkanları olaya tepki gösterdi.