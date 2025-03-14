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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.03.2025 13:41
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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den, Bakan Memişoğlu’na Tıp Bayramı tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."

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