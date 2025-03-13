CHP’li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yasin Özcan’dan kadına feci şiddet

Şişli Belediyesi dâhil birçok belediyeye yönelik DHKP-C silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiası ile operasyonlar yapıldı. Bu operasyonun yankıları sürerken gündemi bambaşka bir görüntü sarstı.

Şişli Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadını feci şekilde darp ettiği ileri sürülen görüntüler ortaya çıktı. CHP Eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, darp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çakır paylaşımında "Kadın hakları cart curt. CHP'nin Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadına nasıl şiddet uyguladığını görüyorsunuz" iddiasını dile getirdi.

GÖRÜNTÜYÜ HEMEN SİLDİ



Görüntülerde Yusuf Özcan'ın dışında iki kadın görünüyor. Özcan'ın koyu saklı kadının yüzüne doğru darp ettiği, sonra üzerine doğru yürüdüğü videoda açık bir şekilde görülüyor.

Ancak olayın nerede ve ne zaman yaşandığı henüz bilinmiyor. Bir kadının darp edildiğine yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ardından ise video kısa sürede yayıldı. Çakır ise bu video paylaşımını kendi hesabından kaldırdı.

Şişli Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Özcan (Sabah)

Şişli Belediyesi'nin internet sitesinde 1986 yılında İstanbul'da doğduğu belirtilen Çakır'ın Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde ön lisans ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden lisans dereceleri aldığı ifade ediliyor. Çakır'ın Şişli'de hizmet veren bir tıp merkezinin yönetim kurulu başkanlığı yaptığı da vurgulanıyor.