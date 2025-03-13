Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi: Türk tarafı egemen eşitlikten taviz vermeyecek

KKTC ve GKRY arasındaki sınır kapılarında yaşanan yoğunluk, yeni geçiş noktaları açılması konusundaki ihtiyacı ortaya koyuyor. (AA)

RUMLAR DAHA FAZLASINI İSTİYOR



Rum tarafı ise uzlaşmaz tutumu sebebiyle Avrupa ülkelerinin de tepkisini çekmeye başladığı için çözüm odaklı oldukları algısını yerleştirmeye çalışıyor. Buna karşın bundan önce olduğu gibi bu toplantıya da çözüm değil, "kazanım elde etme" saikiyle katılım sağlayacaklarının sinyallerini veriyor. Geçen ekim ayında, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Newyork'ta gayriresmi bir yemek yedi. Tatar'ın, burada yeni sınır kapıları açılması önerisine Genel Sekreter de olumlu baktı. Tatar ve Hristodulidis 20 Ocak'ta bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

KKTC tarafı ticari ve turistik geçişlere imkan tanıyacak önerilerde bulundu. Çok yoğun olan kapılara yakın yerlerde alternatif geçişler oluşturma mantığıyla hareket etti. Rum tarafı ise toplantıya Erenköy bölgesinden açılacak güneyden güneye bir koridor önerisiyle geldi, askeri bölgeden bir transit geçiş talep etti. Bu durum, GKRY'nin askeri bölgeyi delme niyetini gözler önüne serdi. Türk tarafı, bu halde KKTC ve GKRY arasında kapı açılmış olmayacağından ve bu geçişin konuşulan planın felsefesine aykırı olması nedeniyle öneriyi kesin bir dille reddetti. Rum tarafı bu toplantıda ayrıca kapı açılması ve geçişle alakalı olmayan birtakım başka teklifleri dile getirdi. Hatta tüm önerilerinin kabul edilmemesi halinde, hiçbir konunun masada olmayacağını belirterek, kapı açılması dahil herhangi bir konuda Türk tarafı ile uzlaşmayacağını gösterdi.