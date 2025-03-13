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Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi: Türk tarafı egemen eşitlikten taviz vermeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 08:41 Güncelleme: 13.03.2025 08:51
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Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi: Türk tarafı egemen eşitlikten taviz vermeyecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde, 17-18 Mart’ta Cenevre’de 5+1 formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC adına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan’dan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve GKRY’den Nikos Hristodulides katılacak. İngiltere’nin ise daha düşük seviyede temsil edilmesi bekleniyor.

Kıbrıs konusunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de 5+1 formatlı gayrıresmi bir Kıbrıs toplantısı yapılacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğindeki 5+1 formatlı toplantı öncesinde Cenevre’de hazırlıklar tamamlandı. (AA)BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğindeki 5+1 formatlı toplantı öncesinde Cenevre’de hazırlıklar tamamlandı. (AA)

EGEMEN EŞİTLİKTEN ÖDÜN VERİLMEYECEK

Toplantıda Ankara'yı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, GKRY'yi Nikos Hristodulides'in temsil etmesi beklenirken İngiltere'den daha düşük düzeyde bir katılım bekleniyor.

Gayriresmi toplantı öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Türk tarafı "egemen eşitlik" hususunda ödün vermeyecek. KKTC, Türkiye'nin garantörlüğü olmadan çözüm olmayacağını ifade ediyor.

KKTC ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Erhürman da geçtiğimiz günlerde Ankara'daydı. Erhürman bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, Cenevre'deki toplantıyı yerinde izleyeceklerini söyledi. Erhürman, "Büyük beklentilerle gitmiyoruz" ifadelerini kullandı. Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü için "gevşek federasyon" benzeri bir model öneriyor.

KKTC ve GKRY arasındaki sınır kapılarında yaşanan yoğunluk, yeni geçiş noktaları açılması konusundaki ihtiyacı ortaya koyuyor. (AA)KKTC ve GKRY arasındaki sınır kapılarında yaşanan yoğunluk, yeni geçiş noktaları açılması konusundaki ihtiyacı ortaya koyuyor. (AA)

RUMLAR DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Rum tarafı ise uzlaşmaz tutumu sebebiyle Avrupa ülkelerinin de tepkisini çekmeye başladığı için çözüm odaklı oldukları algısını yerleştirmeye çalışıyor. Buna karşın bundan önce olduğu gibi bu toplantıya da çözüm değil, "kazanım elde etme" saikiyle katılım sağlayacaklarının sinyallerini veriyor. Geçen ekim ayında, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Newyork'ta gayriresmi bir yemek yedi. Tatar'ın, burada yeni sınır kapıları açılması önerisine Genel Sekreter de olumlu baktı. Tatar ve Hristodulidis 20 Ocak'ta bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

KKTC tarafı ticari ve turistik geçişlere imkan tanıyacak önerilerde bulundu. Çok yoğun olan kapılara yakın yerlerde alternatif geçişler oluşturma mantığıyla hareket etti. Rum tarafı ise toplantıya Erenköy bölgesinden açılacak güneyden güneye bir koridor önerisiyle geldi, askeri bölgeden bir transit geçiş talep etti. Bu durum, GKRY'nin askeri bölgeyi delme niyetini gözler önüne serdi. Türk tarafı, bu halde KKTC ve GKRY arasında kapı açılmış olmayacağından ve bu geçişin konuşulan planın felsefesine aykırı olması nedeniyle öneriyi kesin bir dille reddetti. Rum tarafı bu toplantıda ayrıca kapı açılması ve geçişle alakalı olmayan birtakım başka teklifleri dile getirdi. Hatta tüm önerilerinin kabul edilmemesi halinde, hiçbir konunun masada olmayacağını belirterek, kapı açılması dahil herhangi bir konuda Türk tarafı ile uzlaşmayacağını gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ankara’da ağırlarken, zirve öncesi kritik mesajlar verildi. (AA)Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ankara’da ağırlarken, zirve öncesi kritik mesajlar verildi. (AA)

KAPI SORUNU ÇÖZÜLEBİLSEYDİ POZİTİF ATMOSFER OLURDU

İki ülke arasında kolaylıkla kararlaştırılıp halkların istifadesine sunabileceği bir geçiş kapısı açılması bile GKRY'nin tutumu nedeniyle krize dönüştü. Çözüm için daha önce reddettiği "federasyon" modelini öneren GKRY'nin uzlaşması son derece kolay olan bu hususta dahi işi yokuşa sürmesi bu modelin Rum tarafıyla hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını gösterdi. Mart toplantısı öncesi yaşanan bu durum, Rum kesiminin anlaşmaya niyeti olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu durum, GKRY'nin Kıbrıs konusunun geneline yaklaşımının yansıması olarak değerlendirildi.

TOPLANTILAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Cenevre'deki toplantılar Pazartesi akşamı genel sekreterin bir otelde heyet başkanları için vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. Yemekte heyet başkanlarına bir kişi eşlik edecek. Salı günü sabah saatlerinde Guterres, her bir heyetle toplantı yapacak. 12:30 sularında BM Cenevre ofisinde geniş toplantıya geçilecek, heyet başkanları ve onlara eşlik eden 5 kişi toplantıda hazır bulanacak. Genel sekreterin açış konuşmasını yapacağı toplantılarda heyet başkanları söz alarak düşüncelerini ifade edecek.

GKRY’nin Erenköy bölgesinden bir askeri geçiş noktası açma talebi, Türk tarafınca net bir şekilde reddedildi. (AA)GKRY’nin Erenköy bölgesinden bir askeri geçiş noktası açma talebi, Türk tarafınca net bir şekilde reddedildi. (AA)

KÜLLİYE'NİN KONUĞU TATAR

Başkan Erdoğan, 17-18 Mart'ta Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de düzenleyeceği Kıbrıs zirvesi öncesi Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Külliye'de kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Türkiye ve KKTC, Cenevre'deki zirvede Ada'da egemen eşitlik zirvesinden taviz vermeyecek.

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