Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj! "Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim"

Başkan Erdoğan, Meclis'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi.

Gazi Meclisin çatısı altında, milli iradenin temsilcisi olarak fedakarca görev yapan, milletin emanetini yere düşürmeyen tüm milletvekillerini saygıyla selamlayan Erdoğan, Meclis'te görev yapmış, milleti layıkıyla temsil etmiş ancak daha sonra ebediyete irtihal etmiş milletvekillerini de rahmetle yad etti.

Milletvekillerinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı arasında 11,5 yıl boyunca milletvekili olarak çatısı altında görev yaptığı TBMM'de bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mıza, gönüllerimizi buluşturduğumuz bu güzel iftar programına vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İftarımızın aynı zamanda 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"SİYASET, ÖZÜ İTİBARIYLA ÜLKEYE VE MİLLETE HİZMET YARIŞIDIR"

Siyasetin özü itibarıyla ülkeye ve millete hizmet yarışı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Millete hizmet yolu, uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar, muhalefet fark etmeksizin, hepimiz emanetini taşıdığımız, iradesini temsil ettiğimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek, milletimizin hayır duasına mazhar oluruz ama burada bir eksiğimiz, hatamız, ihmalimiz olursa da bunun hesabını bu dünyada da ebedi alemde de veremeyiz. Dolayısıyla her birimizin, millete karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmesi, milletimizden aldığımız yetkiyi üzerine gölge düşürmeden en güzel şekilde taşıması büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.