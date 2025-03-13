Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı! "Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim"

Başkan Erdoğan, "Milletvekilleri ile İftar" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Burada görev yapmış, milleti layıkıyla temsil etmiş, ancak daha sonra ebediyete intikal etmiş milletvekillerini de rahmetle anıyorum. Neredeyse yarısına geldiğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, 2003 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı arasında 11,5 yıl boyunca milletvekili olarak çatısı altında görev yaptığım Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza gönüllerimizi buluşturduğumuz bu güzel iftar programına vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İftarımızın aynı zamanda 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi siyaset özü itibariyle ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar muhalefet fark etmeksizin hepimiz emanetini taşıdığımız, iradesini temsil ettiğimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek milletimizin hayır duasına mazhar oluruz.

"BEKLENEN NETİCENİN SÜRATLE ALINACAĞI KANAATİNDEYİM"

İktidar muhalefet fark etmeksizin aziz milletimizin hizmetkarıyız. Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katılımıyla önemli bir yol aldık. Gelin el ele verelim. 27 Şubat itibarıyla terörsüz Türkiye hedefin kritik bir eşik daha aşıldı. Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.