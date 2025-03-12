12 Mart 2025, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Güler Suudi mevkidaşı El Suud ile görüştü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 09:39
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Milli Savunma Bakanı Güler Suudi mevkidaşı El Suud ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Bakan Güler temasları kapsamında, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Güler Suudi mevkidaşı El Suud ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler Suudi mevkidaşı El Suud ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler Suudi mevkidaşı El Suud ile görüştü
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