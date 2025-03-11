Yüksek İstişare Kurulu toplantısında aile vurgusu! Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu’nun önemi görüşüldü

(Foto: ahaber.com.tr)

Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Önemli gündem maddeleri var. Terörsüz Türkiye ve Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin önemli notların toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Bu toplantılar neden önemli oldukça tecrübeli isimler var. Aslında eski meclis başkanlarının tamamının neredeyse bu toplantıda olduğu görünüyor. Burada gerçekleşecek olan istişarelerle birlikte Türkiye'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası noktasında da önemli bir kılavuz önemli bir rehber ortaya çıkması bekleniyor." dedi.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR...

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, dünyada ve bölgemizde yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumumuzun teminatı aile yapımıza yönelik artan tehditler yer aldı.

Toplantıda, aile kurumumuzu güçlendirmek için oluşturulan, "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nun önemi ifade edildi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı.

Toplantıda, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı meydan okumalar derinlemesine tahlil edilirken, aile kurumunun nasıl daha güçlü hale getirileceği konusunda istişarelerde bulunuldu."

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Erdoğan Dijital Medya'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.