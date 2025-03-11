28 ilde eş zamanlı denetim: 87 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 büyükşehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen otobüs terminalleri, havalimanları ve tren garlarında yapılan Mobil Göç Noktası'ndaki denetimlerde 5 bin 795 kişinin kimlik kontrolünün yapılarak 87 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini belirtti. Ayrıca yapılan denetimlerde düzensiz göçe karşı çalışmaların devam edeceği vurgulanırken 'İlk 3 ayda tespit edilen göçmen sayısının yüzde 74,5 iken Şubat ayında yüzde 2,7'ye düştüğü ifade edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir, Adana, Hatay, Kocaeli, Konya, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Denizli, Sakarya, Samsun, Muğla, Malatya, Trabzon, Eskişehir, Mardin, Manisa, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kayseri, Balıkesir ve Ordu illerindeki havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında eş zamanlı olarak 80 Mobil Göç Noktası araçla yapılan denetimlerde 5 bin 795 kişinin kontrolü yapıldığı, 87 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edilerek 1 göçmen kaçakçılığını organizatörünün yakalandığı belirtildi.
DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI ORANI YÜZDE 2,7'YE DÜŞTÜ
Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalarında ilk 3 ayda yapılan aramalarda düzensiz kaçak göçmen oranında ciddi düşüş görüldüğü belirlenirken "19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken; bu oran 2025 yılı şubat ayında yüzde 2,7'ye kadar düşmüştür." denildi.
TURİSTLERİ RAHATSIZ ETMEDEN DENETİMLER SÜRÜYOR
Bakan Ali Yerlikaya düzensiz göçe karşı sahada çalışmaların devam edeceğine vurgu yaparak "Denetimler sürerken ülkemizde yasal kalışı olanlar ve turistler rahatsız edilmeden çalışmalar devam edecek. Düzensiz göçle mücadele stratejisi kararlılıkla ve kesintisiz şekilde yürütülerek ülkemiz düzensiz göçe transit ülke olmaktan çıkmıştır" ifadeleri yer aldı.
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