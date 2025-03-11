28 ilde eş zamanlı denetim: 87 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi

Bakan Yerlikaya Türkiye'nin düzensiz göçte transit ülke olmaktan çıktığını belirterek düzensiz göçmen sayısının oranı yüzde 2,7'ye gerilediğini belirtti. (X ekran görüntüsü)

DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI ORANI YÜZDE 2,7'YE DÜŞTÜ

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalarında ilk 3 ayda yapılan aramalarda düzensiz kaçak göçmen oranında ciddi düşüş görüldüğü belirlenirken "19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken; bu oran 2025 yılı şubat ayında yüzde 2,7'ye kadar düşmüştür." denildi.

TURİSTLERİ RAHATSIZ ETMEDEN DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakan Ali Yerlikaya düzensiz göçe karşı sahada çalışmaların devam edeceğine vurgu yaparak "Denetimler sürerken ülkemizde yasal kalışı olanlar ve turistler rahatsız edilmeden çalışmalar devam edecek. Düzensiz göçle mücadele stratejisi kararlılıkla ve kesintisiz şekilde yürütülerek ülkemiz düzensiz göçe transit ülke olmaktan çıkmıştır" ifadeleri yer aldı.