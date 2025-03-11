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Organize suç örgütüne yönelik 12 ilçede operasyon: Çok sayıda eyleme katıldıkları ortaya çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 16:12 Güncelleme: 11.03.2025 16:13
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Organize suç örgütüne yönelik 12 ilçede operasyon: Çok sayıda eyleme katıldıkları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede düzenlenen operasyon kapsamında motosikletli organize suç örgütünün çok sayıda silahlı eyleme katıldığı ve silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli tutuklanırken, yapılan aramalarda kalem şeklinde silah, uzun namlulu şarjör ve tabanca parçaları ele geçirildi.

İstanbul'un 12 ilçesinde motosikletli organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 15 gün içinde süren operasyonda Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde adreslere yapılan aramalarda örgütün silah ticareti ve imalatının yanı sıra kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarını işlediği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 67 kişi gözaltına alındı.

Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kalem görünümlü silah, tabanca parçaları ve şarjör ele geçirildi. (DHA) Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kalem görünümlü silah, tabanca parçaları ve şarjör ele geçirildi. (DHA)

KALEM ŞEKLİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1 illegal silah atölyesi, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ve şarjörü, 4 kalem görünümlü suikast silahı, bin 222 adet fişek, 575 adet şarjör, çok sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesi faaliyetinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve test atışlarında kullanılan doldur boşalt bidonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 67 şüpheliden 47'si tutuklandı. (DHA) Operasyon kapsamında 67 şüpheliden 47'si tutuklandı. (DHA)

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 67 şüpheliden 13'ü sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 49'u tutuklandı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda ele geçirilenler Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. (DHA) Operasyonda ele geçirilenler Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. (DHA)

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinden operasyonda ele geçirilen silahlar sergilendi. Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yıldız, "Son 15 gün içerisinde İstanbulumuzun 12 ilçesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu başarılı çalışmalarda; kurşunlama, yağma tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında toplamda 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 49 şüpheli tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında adli kontrol almışç ve 5 şahısla ilgili ise işlemler halen devam etmektedir. Ayrıca bu operasyonlar kapsamında; 4 adet suikast silahı, 222 adet tabanca bunların 109'u kurusıkıdır. 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, silah üretim malzemeleri, çok sayıda fişek ve silah parçası ele geçirilmiştir" diye konuştu.

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