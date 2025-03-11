Organize suç örgütüne yönelik 12 ilçede operasyon: Çok sayıda eyleme katıldıkları ortaya çıktı

Operasyonda ele geçirilenler Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. (DHA)

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinden operasyonda ele geçirilen silahlar sergilendi. Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yıldız, "Son 15 gün içerisinde İstanbulumuzun 12 ilçesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu başarılı çalışmalarda; kurşunlama, yağma tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında toplamda 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 49 şüpheli tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında adli kontrol almışç ve 5 şahısla ilgili ise işlemler halen devam etmektedir. Ayrıca bu operasyonlar kapsamında; 4 adet suikast silahı, 222 adet tabanca bunların 109'u kurusıkıdır. 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, silah üretim malzemeleri, çok sayıda fişek ve silah parçası ele geçirilmiştir" diye konuştu.