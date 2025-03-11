Eğitim-Sen’den LGBT provokasyonu!

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)

MEB'DEN AÇIKLAMA: MÜFREDAT DIŞI DERS İŞLENEMEZ



MEB'in yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak sendikal faaliyet özgürlüğünün de anayasal güvence altında olduğu belirtildi. Ancak sendikal haklar kullanılırken aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada ''Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir'' denildi.