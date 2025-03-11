Eğitim-Sen’den LGBT provokasyonu!
Bir süre önce önce LGBT komisyonu kuran Eğitim-Sen, sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi' yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak 'Sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir.” Açıklamasında bulundu.
Eğitim-Sen sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla, sendikal haklarını aşarak skandal bir girişiminde bulundu. Eğitim-Sen tarafından 6 Aralık'ta yapılan paylaşımda 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" yapılacağı duyuruldu.
Müfredat dışı olan bu derste Eğitim Sen üyesi olan öğretmenler işleyecek ve etkinlik kapsamında okullardaki tahtalar mora boyanacaktı. Adeta bir LGBT provokasyonu olan bu girişime toplumun her kesiminden tepki yağdı. Sosyal medya platformlarında veliler ''Böyle bir derse çocuğumun katılmasını istemiyorum'' diyerek tepki gösterdi.
VALİ GÜL: ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR
İstanbul Valisi Davut Gül ''Müfredatta yer almayan herhangi bir konunun derslerde işlenmesi mümkün değildir. Yetkili mercilerce belirlenmemiş içeriklerin derslerde anlatılması, mevzuata aykırılık teşkil edecek olup, bu tür durumlarla ilgili adli ve idari işlemler başlatılacaktır" açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yazılı bir açıklama yaparak sendikal özgürlüklerin dejenere edildiğini belirtti.
MEB'DEN AÇIKLAMA: MÜFREDAT DIŞI DERS İŞLENEMEZ
MEB'in yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak sendikal faaliyet özgürlüğünün de anayasal güvence altında olduğu belirtildi. Ancak sendikal haklar kullanılırken aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada ''Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir'' denildi.
"ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Sendikalar hakların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içerdiği hatırlatılan açıklamada ''Bu haklar keyfi biçimde yürütülemez. Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin sendikal özgürlük kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır. Sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir'' denildi.
LGBT KOMİSYONU KURDULAR
Öte yandan Eğitim-Sen'in birkaç ay önce LGBT komisyonu kurduğu öğrenildi. Komisyonun öğrencilere yönelik çalışmalar yaptığı, sözde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik LGBT provokasyonu yapan broşürler ve afişler hazırlamak istedikleri öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afrika sıcakları Mart’ta kavuracak! Bugün itibarıyla Haziran havası geliyor: Termometreler yükselişe geçti
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....
- 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi nedir? İşte önemi ve faziletleri...
- Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?
- Cadılık eğitimi nedir, neleri kapsar? Witchcraft ne demek, kimler bu işi yapar?
- 51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…
- Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...
- Milyonlarca emekliye zamlı bayram ikramiyesi | Masada hangi formüller var?
- Death Stranding 2 yeni fragmanı yayınlandı! Death Stranding 2 ne zaman çıkacak, fiyatı kaç TL olacak?
- Engelli öğretmen ataması başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi 2025
- İstanbul’da bahar esintisi: Sıcaklıklar 12 dereceyi aşacak! 10 Mart Meteoroloji hava durumu
- OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?