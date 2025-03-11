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Eğitim-Sen’den LGBT provokasyonu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 07:34
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Eğitim-Sen’den LGBT provokasyonu!

Bir süre önce önce LGBT komisyonu kuran Eğitim-Sen, sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi' yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak 'Sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir.” Açıklamasında bulundu.

Eğitim-Sen sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla, sendikal haklarını aşarak skandal bir girişiminde bulundu. Eğitim-Sen tarafından 6 Aralık'ta yapılan paylaşımda 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" yapılacağı duyuruldu.

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)

Müfredat dışı olan bu derste Eğitim Sen üyesi olan öğretmenler işleyecek ve etkinlik kapsamında okullardaki tahtalar mora boyanacaktı. Adeta bir LGBT provokasyonu olan bu girişime toplumun her kesiminden tepki yağdı. Sosyal medya platformlarında veliler ''Böyle bir derse çocuğumun katılmasını istemiyorum'' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Valisi Davut Gül (AHABER ARŞİV)İstanbul Valisi Davut Gül (AHABER ARŞİV)

VALİ GÜL: ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR

İstanbul Valisi Davut Gül ''Müfredatta yer almayan herhangi bir konunun derslerde işlenmesi mümkün değildir. Yetkili mercilerce belirlenmemiş içeriklerin derslerde anlatılması, mevzuata aykırılık teşkil edecek olup, bu tür durumlarla ilgili adli ve idari işlemler başlatılacaktır" açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yazılı bir açıklama yaparak sendikal özgürlüklerin dejenere edildiğini belirtti.

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)

MEB'DEN AÇIKLAMA: MÜFREDAT DIŞI DERS İŞLENEMEZ

MEB'in yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak sendikal faaliyet özgürlüğünün de anayasal güvence altında olduğu belirtildi. Ancak sendikal haklar kullanılırken aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada ''Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir'' denildi.

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)

"ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Sendikalar hakların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içerdiği hatırlatılan açıklamada ''Bu haklar keyfi biçimde yürütülemez. Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin sendikal özgürlük kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır. Sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir'' denildi.

Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu (AHABER ARŞİV)

LGBT KOMİSYONU KURDULAR

Öte yandan Eğitim-Sen'in birkaç ay önce LGBT komisyonu kurduğu öğrenildi. Komisyonun öğrencilere yönelik çalışmalar yaptığı, sözde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik LGBT provokasyonu yapan broşürler ve afişler hazırlamak istedikleri öğrenildi.

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