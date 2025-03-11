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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği!  Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 19:39 Güncelleme: 11.03.2025 19:39
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Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği!  Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Ankara'da bir araya geldi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.

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Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği!  Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği!  Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği!  Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü

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