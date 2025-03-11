Başkan Erdoğan liderliğinde Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.
Erdoğan Dijital Medya'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
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