Başkan Erdoğan liderliğinde Yüksek İstişare Kurulu toplandı

(Foto: ahaber.com.tr)

Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Erdoğan Dijital Medya'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.