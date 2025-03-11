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Başkan Erdoğan liderliğinde Yüksek İstişare Kurulu toplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 17:00 Güncelleme: 11.03.2025 17:24
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Başkan Erdoğan liderliğinde Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANDI

Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Erdoğan Dijital Medya'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

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