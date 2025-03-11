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Başkan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 18:30
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Başkan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Başkan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş’i kabul etti Başkan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş’i kabul etti Başkan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş’i kabul etti
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