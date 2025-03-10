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Murat Kurum'dan deprem fırsatçılığına sert tepki: "5 bin TL'ye beton olursa çelik yaparız"

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 15:51
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Murat Kurum’dan deprem fırsatçılığına sert tepki: 5 bin TL’ye beton olursa çelik yaparız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde beton satan işletmelerin fiyatlara yapılan zamlarına tepki gösterdi. Kurum '5 bin TL'ye beton mu olur?' diyerek fırsatçılığa sert ifadelerde bulunurken 'Betonu bu fiyattan verecekseniz bizde çelik yaparız' dedi. Kurum ziyaretinde fiyatlar üzerinden fırsatçılık elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyeceğinin altını çizerken 'Bu konuyu 1 hafta içerisinde çözün' talimatı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Kurum asrın felaketinin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirirken bölgede beton fiyatlarının metreküpünün işletmeler tarafından 5 bin TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

"5 BİN TL'YE BETON MU OLUR? "

Bakan Kurum, başkanlık ettiği toplantıda beton satan işletmelerin fırsatçılığına sert tepki göstererek "5 bin TL'ye beton mu olur? BetonuBetonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız." dedi. Fırsatçılığa müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Kurum "1800 TL'ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL'ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz. 5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz, 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL'nin üzerine beton parası ödemem orada." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Malatya'daki beton fırsatçılığına sert tepki göstererek fırsatçılığa gfeçit verilmeyeceğinin altını çizdi. (İHA) Murat Kurum, Malatya'daki beton fırsatçılığına sert tepki göstererek fırsatçılığa gfeçit verilmeyeceğinin altını çizdi. (İHA)

"BU İŞİ ÇÖZÜN" TALİMATI

Kurum sözlerinin devamında talimat verecek "Bu işi 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim. 5 bin TL'ye beton mu olur? Adam gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok. 1 hafta içerisinde bu işi çözün" dedi.

"NORMAL KONUT İSTEYENE NORMAL KONUT VERECEĞİZ"

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde arazileri kamulaştırılan vatandaşlarla ilgili mahalle muhtarının taleplerini dinleyip, talimatlar verdi. Arsası karşılığı ahırlı köy evi isteyene trampa yapılarak belirlenecek bölgede bakanlık tarafından ev yapılacağına, istemeyene arsasının karşılığındaki tutarın ödeneceğinin altını çizen Kurum, "Normal konut isteyene normal konut vereceğiz. Normal konut istemeyen de 'Biz 5 kişi bu hayvancılığa devam edeceğiz' diyecek. Vali yardımcımızla sizler, burada hep beraber takip edeceksiniz. Düzenli toplanalım, düzenli bilgilendirelim. Bizim burada yapılması gereken bir şey varsa arkadaşlara söyleyin, çözeceğiz" diye konuştu.

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Murat Kurum’dan deprem fırsatçılığına sert tepki: 5 bin TL’ye beton olursa çelik yaparız Murat Kurum’dan deprem fırsatçılığına sert tepki: 5 bin TL’ye beton olursa çelik yaparız Murat Kurum’dan deprem fırsatçılığına sert tepki: 5 bin TL’ye beton olursa çelik yaparız
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