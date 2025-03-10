Murat Kurum'dan deprem fırsatçılığına sert tepki: "5 bin TL'ye beton olursa çelik yaparız"

Murat Kurum, Malatya'daki beton fırsatçılığına sert tepki göstererek fırsatçılığa gfeçit verilmeyeceğinin altını çizdi. (İHA)

"BU İŞİ ÇÖZÜN" TALİMATI

Kurum sözlerinin devamında talimat verecek "Bu işi 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim. 5 bin TL'ye beton mu olur? Adam gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok. 1 hafta içerisinde bu işi çözün" dedi.

"NORMAL KONUT İSTEYENE NORMAL KONUT VERECEĞİZ"

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde arazileri kamulaştırılan vatandaşlarla ilgili mahalle muhtarının taleplerini dinleyip, talimatlar verdi. Arsası karşılığı ahırlı köy evi isteyene trampa yapılarak belirlenecek bölgede bakanlık tarafından ev yapılacağına, istemeyene arsasının karşılığındaki tutarın ödeneceğinin altını çizen Kurum, "Normal konut isteyene normal konut vereceğiz. Normal konut istemeyen de 'Biz 5 kişi bu hayvancılığa devam edeceğiz' diyecek. Vali yardımcımızla sizler, burada hep beraber takip edeceksiniz. Düzenli toplanalım, düzenli bilgilendirelim. Bizim burada yapılması gereken bir şey varsa arkadaşlara söyleyin, çözeceğiz" diye konuştu.