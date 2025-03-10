Kayseri'de tünel inşaatında kaya düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında kaya parçasının düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan olayda 1 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin yaralandığı belirtildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, A Haber'e bağlanarak yaptığı açıklamalarında kazanın tünel inşaatı sırasında meydana geldiği ve kaya parçalarının işçilerin üzerine düştüğünü belirterek 'Kazanın iş makinesinden kaynaklı olabileceğini' ifade etti.
Kayseri'de Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında kaya parçasının düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, A Haber'e bağlanarak açıklamalarda bulundu. Çiçek "Kaya parçalarının düşmesi sonucunda 1 arkadaşımız hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı" dedi.
KAYA PARÇASININ DÜŞMESİYLE KAZA MEYDANA GELDİ
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, A Haber canlı yayınına katılarak yaptığı açıklamalarında; "1 işçimizi kaybettik. 1 işçimiz yaralandı. Bilincinin açık olduğu söylendi. Göçük yok kaya kütlesi tünel inşaatı sorasında kaya parçasının düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaya düşmesinin sebebinin iş makinesinden kaynaklı olabileceğini belirtirken ekipler şuanda olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
5 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU
Olayla ilgili açıklama yapan Vali Çiçek, "7 tane işçimizin vardiya çalışmasında aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat ediyor. Diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Ayaklarında 2-3 tane kırık var ve kendisi hastaneye intikal etti. Dediğim gibi bir göçük değil, kaya düşmesi sonucunda direkt kafasına isabet ediyor. Oğlu da burada, yeğenleri de burada. Diğer 5 kardeşimiz çok şükür ki hiç yara almıyor. 1 arkadaşımız yaralı, ayaklarında kırıklar var. Maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik. Yaralı vatandaşımızın hayati tehlikesinin şu an için olmadığını öngörüyoruz. Çünkü sadece ayaklarında 1-2 kırık olduğunu biliyoruz. Hastanede bir şey çıkmadığı sürece hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. İçeride ekskavatör var. Makinenin çalıştığı sırada tam çalışmayı durdurduğu anda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Başımız sağ olsun. Göçük altında insanların olduğu bilgisi üzerine AFAD anında intikal etti. Ancak geldiğimizde vatandaşın ilk anlattığı zaten 1 kişinin eks diğerinin de yaralı olduğu ve göçük altında kimsenin olmadığıydı. Başımız sağ olsun" dedi.
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