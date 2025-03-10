Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Peki emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU
Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek.
Bayram ikramiyesini emekli olanlar ayni oranda alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek.
KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.
15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ
2024'te emeklilere bayramlarda toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramında 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon TL ikramiye verilmişti.
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